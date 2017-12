Bia Haddad Maia admite 'longo caminho a trilhar', mas projeta um 2018 positivo

31/12/2017 | 14:40



Depois de ganhar inúmeras posições no ranking da WTA e terminar o ano no Top 100, como 71.ª colocada, Beatriz Haddad Maia está esperançosa em manter a evolução em 2018 e superar a sua melhor marca, a de número 58 do mundo.

Embora reconheça que seus desafios serão difíceis, Bia Haddad Maia acredita que terá um ano vitorioso. "Espero ter um 2018 bastante positivo, me mantendo saudável e buscando minha evolução a cada dia, trabalhando firme sempre. Tenho ainda um longo caminho a trilhar pra chegar onde acredito que possa chegar", reconheceu a tenista, que está na Nova Zelândia se preparando para as primeiras competições da temporada.

Seu primeiro desafio no ano, aliás, não será fácil. Inscrita para o WTA de Auckland, que começa nesta segunda-feira, a tenista número 1 do Brasil vai enfrentar na estreia a polonesa Agnieszka Radwanska, quarta favorita, ex-número 2 do mundo e atual 28.ª. As duas jamais se enfrentaram anteriormente.

Depois de Auckland, Bia Haddad Maia ainda disputará o WTA de Hobart, na Nova Zelândia. E, por fim, joga o primeiro Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália. Feliz com a sequência na Oceania, a brasileira destaca a importância de ter bons parceiros, algo difícil hoje para o tênis brasileiro.

A tenista, que já contava com o apoio da Pro-Style Coach, Eurofarma, Expressa, Head, Solinco e CBT, fechou recentemente novas parcerias com a Joma (marca esportiva espanhola) e a SantoDigital (consultoria de negócios em tecnologia).

"Sou grata a todos esses parceiros que confiam em mim. Fico muito feliz em fazer parte da história de cada, assim como eles fazem parte da minha vida. Sem eles, seria impossível e inviável viajar o circuito da WTA e representar o Brasil mundo afora", destacou. "Obrigada por tornarem meus sonhos e objetivos possíveis, me deixando tranquila dentro de quadra e fazendo o que eu sei de melhor, que é jogar tênis".