Entrando com o pé direito

Cíntia Bortotto



01/01/2018 | 07:24



Você teve a sorte de iniciar o ano em uma nova posição no mercado de trabalho. Que ótima notícia! Foi contratado, mas, e agora? Está na hora de colocar em prática sua experiência e competências que você destacou no processo seletivo.

No começo, em um novo ambiente de trabalho, é importante demonstrar conhecimento, mas sem parecer que é o ‘dono da razão’. E importante também conhecer o quanto os outros já sabem tecnicamente do assunto e, às vezes, fomentar que o conhecimento saia do próprio grupo de trabalho, pode ser mais simpático. Se você perceber que ninguém tem aquele conhecimento, aí sim você deve falar com propriedade do assunto e sempre envolver alguém no trabalho. Mostrar que você está disposto a dividir aquilo que sabe é muito adequado na era da informação. Não ensinar e não dividir demonstra um comportamento antiquado e antipático.

Busque conhecer as pessoas de seu novo ambiente e contar sobre você. Mostre interesse por elas e pelo trabalho que fazem. Mas ouça mais e fale menos. Você ainda não conhece as relações que estão estabelecidas naquele local, quem é amigo de quem, quem influencia quem. E nunca, de forma alguma, fale mal de alguém no início. Aliás, falar mal dos outros no ambiente de trabalho não é adequado em nenhum momento. Mas, como todos são humanos, isso inevitavelmente acontece. Lembre-se de que seu início na empresa é um momento crucial para sua aceitação no grupo. Assim, ser uma pessoa leve e simpática pode lhe ajudar neste processo.

A vestimenta no ambiente de trabalho deve ser sempre discreta. A roupa pode dizer muito da pessoa, então, capriche no visual. Esta é outra esfera que merece observação. Perceba como as pessoas se vestem e mostre seu estilo sem ficar totalmente fora do usual do ambiente. Posições executivas sempre merecem ternos para homens, ou pelo menos, calças sociais e terninhos ou tailleurs para mulheres.

Com o chefe, você deve denotar muita força de trabalho e vontade de fazer a diferença. O chefe tem de saber que pode sempre contar com você. Atitudes como iniciativa e facilidade de relacionamento costumam ter destaque para quem está no comando. Você deve manter uma postura formal até que ele peça para que você seja informal. Evite brincadeiras, mas você pode falar o que você pensa de maneira educada e denotando compromisso para com a empresa.

A confiança é ganha com o trabalho, quando a chefia sabe que suas tarefas serão feitas dentro do prazo e com precisão. Releia sempre o que vai ser entregue para o seu superior, a fim de encontrar erros antes que ele encontre. Para se destacar, mostre que pode acumular funções tendo boa flexibilidade e que é leal com as pessoas da equipe, nunca tentando passar por cima de alguém para aparecer. O reconhecimento do chefe vem para pessoas que têm o perfil mais completo, incluindo competências de trabalhar bem com outras pessoas e valores como lealdade, compromisso e, muitas vezes, humildade.

Siga confiante e boa sorte!