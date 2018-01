São Bernardo amplia cursos gratuitos

Da Redação



01/01/2018



A Prefeitura de São Bernardo irá ampliar, a partir deste mês, a oferta de 60 para 210 vagas em seis cursos de educação profissional por meio de parceria celebrada com o Senac São Bernardo. Gratuitas, as inscrições serão abertas nos próximos dias..

Os cursos serão voltados para os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos), munícipes cadastrados na CTR (Central de Trabalho e Renda) e a população em geral. Serão oferecidos cursos para atendente de lanchonete (30), copeiro (30), doceiro (30), pizzaiolo (30), auxiliar de cozinha (60) e salgadeiro (30).

“A melhor maneira de auxiliar o munícipe na busca por uma melhor colocação é investindo em sua capacitação profissional. Entendemos que, quanto mais formação o trabalhador tenha, melhor preparado estará para buscar novas oportunidades no mercado de trabalho”, afirmou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

O anúncio das novas vagas foi feito no restaurante-escola do Cenforpe, no bairro Planalto, durante formatura dos alunos do curso de auxiliar de cozinha, o primeiro aberto por meio desse convênio, celebrado em agosto.

O assistente de arbitragem de futebol, Reginaldo Cordeiro de Souza, 32 anos, não escondeu a alegria de ter conquistado nova profissão. “Fiz a minha inscrição neste curso por meio da EJA, precisava voltar à escola para melhorar o meu currículo. Com essa nova formação, tenho condições de buscar novo trabalho com carteira assinada. O futebol só ficará apenas para os fins de semana”, afirmou.

A Prefeitura e o Senac ainda não divulgaram mais detalhes sobre as inscrições para as oportunidades.