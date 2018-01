Região tem 613 vagas neste início de ano

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



01/01/2018 | 07:12



Para quem procura um novo emprego, o início de 2018 reserva oportunidades em diversas áreas no Grande ABC. No total, são 613 vagas disponíveis em centros públicos municipais e também em locais específicos. A maioria das chances está na área da Saúde e também para atuar como auxiliar de linha de produção.

O destaque desta semana vai para o Hospital e Maternidade São Luiz em São Caetano, que disponibiliza 150 postos de trabalho nas áreas administrativas e de enfermagem. “As novas vagas surgem exatamente por conta do crescimento no volume de atendimento na unidade”, justificou o diretor da unidade são-caetanense, Carlos Lotfi.

O hospital conta, atualmente, com mais de 500 colaboradores. No futuro, a expectativa é a de geração de volume ainda maior de emprego, chegando a 1.500 colaboradores – conforme divulgado quando a unidade abriu as portas, em junho –, momento em que o hospital estará funcionando com 100% da capacidade. “O crescimento da demanda na região tende a ser cada vez maior, o que nos credencia a abrir novas chances. Nosso objetivo é sempre dar oportunidade ao munícipe de São Caetano”, comenta Maurício Uhle, diretor da Rede D’Or São Luiz.

Para se inscrever, os interessados precisam acessar o site (http://www.saoluiz.com.br/), clicar em ‘trabalhe conosco’ e fazer o cadastro.

SISTEMAS PÚBLICOS - Conforme dados da Sert (Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo), São Caetano possui 17 vagas em aberto, sendo 15 destinadas para auxiliar de enfermagem, uma para apontador de produção e outra para empregado doméstico arrumador.

Em Ribeirão Pires, existem 13 oportunidades. Quatro para atuar na manutenção de edificações, quatro para carpinteiros e quatro para armador de estrutura de concreto armado. Também há uma vaga para recepcionista. Os interessados podem acessar as informações por meio do site www.empregasaopaulo.gov.br.

Em relação aos centros públicos, o destaque fica por conta das chances para auxiliar de linha de produção. O maior número de oportunidades está na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo, que concentra 180 postos, sendo 148 relacionados ao cargo industrial. Desses, 70 são destinados a candidatos que já completaram o Ensino Médio e, 78, a quem tem incompleto, sendo três exclusivas para pessoas com deficiência. Também há 15 vagas para costureiro, seis para manicure e quatro para auxiliar de logística, entre outros.

Em Santo André, estão disponíveis 72 postos no CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda), onde o auxiliar de linha de produção também aparece em volume maior, com 38 oportunidades. Em seguida, vem atendente de lanchonete com 16 chances e auxiliar de cozinha, com 12. Também há vagas de instalador de som e acessórios de veículos (duas) e cozinheiro (uma), entre outras.

O CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá mantém as 37 vagas da semana passada. São dez para auxiliar de expedição, cinco para torneiro CNC e quatro para operador de máquinas, entre outras opções, que incluem supervisor de atendimento ao cliente, cozinheiro de restaurante e farmacêutico.

Para se inscrever a uma das oportunidades, interessados devem comparecer às unidades com carteira de trabalho, RG e CPF, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Como os centros públicos utilizam o mesmo sistema de compartilhamento de vagas do Estado, é possível que haja duplicidade de postos.

SALÁRIOS - A Luandre, que mantém unidade em Santo André, disponibiliza 144 vagas com salários de até R$ 5.000 para o cargo de enfermeiro neonatal. Também há chances para vendedor, mensageiro e técnico de enfermagem disponíveis. Para se candidatar, é preciso acessar o site www.luandre.com.br.