'Encaro africanos de igual pra igual', diz Giovani dos Santos sobre São Silvestre

Giovani dos Santos é o principal nome do Brasil para tentar quebrar a hegemonia dos atletas africanos na Corrida Internacional de São Silvestre, que será disputada neste domingo pelas ruas de São Paulo. Ele garante estar em ótima forma para tentar melhorar a quarta posição que conquistou na edição do ano passado.

Qual será sua estratégia para a disputa da São Silvestre?

A tática é estar com eles até a Brigadeiro (Luis Antônio). Estou mais forte esse ano e, se chegar bem lá, é onde fará a diferença. No ano passado faltou perna e acabei não conseguindo sustentar a posição.

Existe a possibilidade de quebrar o jejum brasileiro de vitória?

A gente está sempre procurando fazer o jogo de equipe, igual os africanos fazem. Nós brasileiros temos de procurar fazer isso, pois temos de brigar para que o título fique por aqui, independentemente de quem vença. Me preparei, estou bem, mas se chegar um brasileiro e vencer na minha frente, vou ficar feliz e vou dar os parabéns.

No ano passado você foi quarto colocado. Dá para melhorar?

Estar no pódio da São Silvestre não é para qualquer um. Cheguei lá seis vezes, então as pessoas têm de estar satisfeitas porque não é fácil a gente brigar com os africanos. Não pode falar que falta o "algo a mais", isso é falta de respeito com o atleta. Não estou ali para fazer corpo mole e encaro os africanos de igual para igual.