Ibrahimovic volta a sentir lesão e desfalca o Manchester United por 1 mês

30/12/2017 | 19:24



Não está fácil a vida do português José Mourinho no Manchester United. Neste sábado, no frustrante empate por 0 a 0 com o Southampton, no estádio Old Trafford, em Manchester, pelo Campeonato Inglês, o treinador teve problemas com seus dois centroavantes.

Reverenciado na última sexta-feira após ter atuado 90 minutos nas 20 partidas anteriores do time no Campeonato Inglês, o belga Romelu Lukaku sofreu uma pancada na cabeça aos nove minutos, deixou o campo de maca e foi substituído por Rashford. Deve, assim, perder ao menos duas partidas.

Ainda mais difícil é a situação de Zlatan Ibrahimovic. Recuperado após sofrer uma grave contusão no joelho, o atacante sueco sequer ficou no banco de reservas. Pior: sentiu uma nova lesão contra o Burnley e deve ficar um bom tempo parado.

"Ibrahimovic está um mês fora devido à última lesão. Sobre Lukaku, não tenho notícias, mas é seguro dizer que não contaremos com ele nos próximos dois jogos", revelou o treinador após o jogo, acrescentando que não viu maldade no choque que contundiu o atacante belga. "Isso é coisa do futebol. Ele apenas não teve sorte".

O resultado deste sábado ampliou a incômoda sequência do Manchester United. A equipe empatara também as duas últimas partidas - contra Leicester City e Burnley - e viu o Chelsea, que neste sábado massacrou o Stoke City por 5 a 0, alcançar os 45 pontos. Caiu, assim, para terceiro lugar com 44.