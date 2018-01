Morando define fevereiro para consolidar candidaturas

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



01/01/2018 | 07:00



Prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB) acredita que a definição das candidaturas a deputado apoiadas pelo governo deve acontecer até o fim de fevereiro.

O tucano destacou que as conversas do grupo político devem ter início nas primeiras semanas de janeiro e só após esse processo será possível definir os nomes e a quantidade de candidaturas em 2018 que serão patrocinadas pela administração.

“Não se pode antecipar a discussão para não prejudicar o governo. Vamos separar o governo de campanha. Teremos um encontro do grupo e é normal que tenha essa expectativa, sobre se o cenário local terá ou não candidato ou se serão vários. Até o fim de fevereiro teremos tudo decidido”, comentou o prefeito, em sua primeira manifestação oficial sobre o assunto.

A fila de possíveis candidatos a cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal inclui o presidente do Legislativo, Pery Cartola (PSDB), a primeira-dama Carla Morando e a irmã do chefe do Executivo Márcia Morando (PMB). Além deles, o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima (SD), o secretário de Esportes e vereador licenciado, Alex Mognon (PSDB), o titular de Desenvolvimento Econômico e também parlamentar licenciado, Hiroyuki Minami (PSDB), e o presidente da ETC (Empresa de Transporte Coletivo), Ademir Silvestre (PHS), podem disputar o pleito.

Nos bastidores, comenta-se que Morando deva ajudar a provável candidatura a deputado estadual do hoje secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e ex-vereador de São Caetano, Fabio Palacio (PR).

Por fim, a base de apoio do prefeito na Câmara também pode ter outros candidatos, como os parlamentares Gordo da Adega (PCdoB) e Eliezer Mendes (Podemos).

Em São Bernardo, todos os deputados são oposição ao governo local. Em âmbito federal, os parlamentares são Alex Manente (PPS) e Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT). Na Assembleia Legislativa, os representantes da cidade são os petistas Ana do Carmo (que deve ser candidata a deputada federal), Luiz Fernando Teixeira e Teonílio Barba.