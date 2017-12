Projeto busca vetar empresa poluidora perto de área verde

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



30/12/2017 | 19:09



Projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), de São Bernardo, proíbe o licenciamento, a instalação e construção de empreendimentos que produzam gases ou elementos químicos formadores de chuva ácida em áreas localizadas até 20 quilômetros de unidades de conservação no bioma da Mata Atlântica.

A medida já foi aprovada nas comissões de Constituição, Justiça e Redação e na de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e deve seguir, em breve, para ser votada na comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento para depois ir ao plenário.

Na visão de Luiz Fernando, a iniciativa tem o objetivo de evitar o impacto ambiental nas áreas de preservação. “O Estados de São Paulo e Paraná ainda conseguem conservar uma boa parte da vegetação nativa. O meu projeto tem a intenção de preservar esses locais. A lei estipula uma distância de 20 quilômetros e as empresas que poluem poderão se instalar longe desses espaços. Estamos baseados nas avaliações da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) sobre a chuva ácida e seus efeitos”, defendeu.

O petista afirmou ainda que confia na aprovação do projeto por parte dos parlamentares. “O apelo é grande, quando vamos para a região do nosso litoral, principalmente no Sul, o desmatamento assusta e a Assembleia tem o sentimento de que isso não pode mais acontecer”, completou.

Por outro lado, o projeto foi alvo de críticas. “Apesar de parecer uma ‘lei amigável ambientalmente’, ela acaba legislando sobre um assunto para o qual já existe um extenso e rigoroso regramento estadual e federal referente a emissões e traz impacto extremamente negativo para o desenvolvimento do Estado”, definiu o presidente do Grupo Léros, Kleber Ferreira da Silva.