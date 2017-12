Na descida para a Baixada Santista ainda há lentidão na Imigrantes

30/12/2017 | 18:07



Motoristas que se dirigem ao litoral paulista para comemorar o Ano Novo ainda enfrentam 5 quilômetros de tráfego lento para passar pela praça de pedágio da rodovia dos Imigrantes, segundo informações da Ecovias, a concessionária que administra a estrada.

É preciso diminuir a velocidade entre os quilômetros 28 e 32 da Imigrantes, em razão do excesso de veículos. Também há lentidão entre os quilômetros 52 e 53, já no trecho de Serra. Nos demais trechos do sistema Anchieta-Imigrantes o tráfego já foi normalizado e os motoristas levam, na média, menos de uma hora para chegar às cidades litorâneas.

Conforme o último boletim da concessionária, divulgado às 17h20, desde a terça-feira (26) mais de 550 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista. Só na última hora mais de 5 mil carros passaram pelas rodovias do sistema rumo ao litoral.

No momento, chove no trecho de Planalto, o que exige maior cautela dos motoristas porque a visibilidade é parcial. As quatro faixas de pista da Anchieta e outras três da Imigrantes foram liberadas aos veículos que se dirigem ao litoral, enquanto, no sentido oposto, quem vai em direção à capital paulista conta com três faixas da Imigrantes.