Artilheiros passam em branco e duelo entre Internazionale e Lazio fica no 0 a 0

30/12/2017 | 17:26



A expectativa era de gols para a partida entre Internazionale e Lazio, neste sábado, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela 19.ª rodada do Campeonato Italiano - a última do primeiro turno. Afinal, os dois artilheiros da competição - o argentino Mauro Icardi, do time da casa, com 17, e o rival italiano Ciro Immobile, com 16 - estavam em campo. Mas o resultado final foi um frustrante 0 a 0, que não ajudou ninguém.

Como o líder Napoli venceu na véspera, Internazionale e Lazio se viram obrigados a vencer neste sábado para seguir próximo da luta pelo título. Agora, os dois já estão distantes da primeira colocação - a equipe de Milão, há quatro partidas sem vencer, é a terceira colocada com 41 pontos, oito atrás dos napolitanos, e a de Roma está em quinto lugar com 37, com um jogo a menos.

O jogo deste sábado foi o último do ano para as equipes. Mas 2018 começará logo, pois a próxima rodada do Campeonato Italiano já será no próximo final de semana. No dia 5, uma sexta-feira, a Internazionale estará em Florença para enfrentar a Fiorentina. A Lazio jogará no dia seguinte contra o SPAL, também como visitante.

Em campo, os dois artilheiros tiveram uma atuação apagada. Isolados no ataque, Icardi e Immobile sofrerem com o jogo muito truncado, especialmente no meio de campo. As duas equipes estavam bem postadas na defesa, o que obrigou os jogadores a arriscarem de fora da área. A melhor chance da Lazio saiu desta forma, mas o goleiro Handanovic fez grande defesa.

No lado da Internazionale, Candreva e, principalmente, Perisic movimentavam-se bem, dando opções pelos lados do campo. O croata quase marcou na melhor oportunidade da partida, mas o goleiro Strakosha fez grande defesa ao espalmar para escanteio um chute à queima-roupa.

No segundo tempo, a Lazio mostrou mais efetividade no ataque e passou a incomodar a Internazionale. Teve algumas chances e poderia abrir o placar logo aos 10 minutos. Em cruzamento da esquerda, o zagueiro Skriniar fez o corte e a bola acabou pegando em sua mão. O juiz marcou o pênalti, mas voltou atrás após consultar o árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês).

Empolgada, a Lazio foi para cima e só não fez o primeiro porque Handanovic fez boas defesas em chutes do meia brasileiro Felipe Anderson e de Parolo. A Internazionale soube se defender, mas não teve forças no ataque para conseguiu algo a mais que um empate.