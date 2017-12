Petista, Rômulo deixa a Arsep e Atila indica aliado

Junior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



31/12/2017 | 07:00



Ex-vereador de Mauá pelo PT, Rômulo Fernandes renunciou ao cargo de superintendente da Arsep (Agência Reguladora de Serviços Públicos). Ele era o único petista a permanecer no Paço no governo de Atila Jacomussi (PSB), já que, por força de lei, o posto lhe garantia mandato fixo até 2019. Para o lugar do ex-parlamentar, o governo indicou Paulo Sérgio Pereira (PRP), aliado e homem de confiança de Atila e que atualmente gerencia a Secretaria de Habitação.

A nomeação de Pereira passou pelo crivo da Câmara na sessão do dia 12, em votação simbólica e feita às pressas, e foi publicada pelo governo no dia 19 no Diário Oficial.

A legislação municipal que regulamenta a nomeação do superintendente da Arsep condiciona a nomeação do dirigente do órgão à aprovação dos parlamentares, mas não estabelece rito diferenciado para isso, como a realização de sabatina, por exemplo.

Também pela lei, Rômulo teria até maio de 2019 para seguir no posto, já que seu mandato é de quatro anos – foi nomeado em maio de 2015. Desde que o prefeito Donisete Braga (PT) perdeu a reeleição, no ano passado, o PT de Mauá vinha pressionando o ex-vereador a entregar o cargo. A direção do partido chegou a aprovar resolução estabelecendo que nenhum filiado integraria a gestão Atila. Por conta dessa pressão, a ex-primeira-dama Celma Dias (PT) entregou o cargo de ouvidora municipal – também reserva mandato com prazo definido em lei – logo no início do governo.

O núcleo duro do Paço também não digeria bem a permanência de Rômulo em um órgão fiscalizador na administração. O petista era próximo de Donisete e chegou a assessorá-lo na Assembleia Legislativa quando o hoje ex-prefeito era deputado estadual. A permanência de Rômulo no cargo, porém, foi tímida e sua atuação à frente da Arsep se limitou a despachos técnicos de processos licitatórios no governo.

Presidente do PRP, partido do pai de Atila, o presidente da Câmara, Admir Jacomussi, Paulo Sérgio Pereira é aliado do chefe do Executivo desde antes de o socialista assumir o Paço. Em 2014, no governo Donisete, Atila deixou o comando da Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) para disputar o cargo de deputado estadual. Em seu lugar, indicou Pereira, que permaneceu no posto até 2015, quando o então prefeito decidiu romper com Atila por falta de garantia de apoio ao seu projeto de reeleição.