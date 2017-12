Estreante, Jô sonha alto à frente do ataque do Azulinho

Angelo Verotti

Do Diário do Grande ABC



31/12/2017 | 07:00



As coincidências com o xará corintiano não ficam no apelido. A aparência física, a condição de atacante e o faro de gol apurado são alguns dos atributos que transformam Hernandes Rodrigues da Silva, ou Jô, em esperança de vitórias do São Caetano na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Nascido em Porto Nacional, no Tocantins, o jogador de 18 anos tem a missão de levar o Azulinho ao primeiro título na competição. O desafio terá início no dia 3, diante do Ceará, em São Bernardo, pelo Grupo 25, composto ainda pelos donos da casa e o Rio Branco-AC.

E Jô se diz preparado para o debute no principal campeonato de base do Brasil. “Estou muito ansioso pela estreia”, afirma ele, que se apresentou ao São Caetano há quatro meses – diretamente de Tocantins –, mas sonha alto. “Nosso objetivo é chegar ao menos à final. Tenho muita vontade de jogar a Copa São Paulo.”

Com a experiência de quem iniciou a carreira há quatro anos no Interporto, na cidade-natal, o atacante destaca a parceria com Ronaldo no time titular. “Formamos um ataque muito veloz. Somos muito rápidos no um-dois (quando um jogador toca a bola para um companheiro e se desloca para receber passe de primeira dele).”

Jô revela não saber nada dos adversários de chave, o que não o incomoda. “Precisamos vencer quem aparecer pela frente. Só assim para alcançarmos nosso objetivo de sermos campeões”, diz.

O atleta faz questão de falar sobre o xará corintiano. “É um grande jogador. Sabe se posicionar, finaliza bem. Exemplo para qualquer atleta em início de carreira.”