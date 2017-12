Antes da estreia, Ruan se inspira em Sto.André de 2003

Anderson Fattori

31/12/2017 | 07:00



Entre os jogadores do elenco do Santo André que se preparam para disputar a Copa São Paulo de Juniores desta temporada, um dos mais experientes certamente é o lateral-esquerdo Ruan. Considerado promessa da categoria sub-20, recentemente ele teve seu contrato estendido por mais dois anos e, provavelmente, depois da competição, vai integrar a equipe profissional, que jogará a Série A-1 do Campeonato Paulista. Mas, no momento, o foco do jogador é a estreia na Copinha, contra o ABC-RN, no dia 3, no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.

“Estamos nos preparando muito bem para conseguir a vaga na próxima fase. Essa é a minha última taça, tenho 19 anos, mas acredito que é um campeonato para eu me projetar na carreira. Vai ser muito importante para mim e para o restante do grupo”, avaliou Ruan.

O jogador tem como espelho o time do Santo André de 2003, que também começou a competição desacreditado, mas depois embalou e conquistou o título, surpreendendo o Palmeiras na final. Aquela geração deu vários frutos ao clube, como o goleiro Júnior Costa, o zagueiro Alex, o lateral-esquerdo Richarlysson, o meia Tássio, o atacante Nunes, entre muitos outros.

“É uma referência para nós o time de 2003. Eles mostraram que é possível chegar e vencer. A base de tudo é o trabalho, a fé e a esperança. Temos de dar sempre o melhor. Não é impossível ser campeão, tem muitos clubes, mas somos fortes e podemos chegar”, finalizou o lateral.