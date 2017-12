PM direciona efetivo aos bairros

Yara Ferraz

do Diário do Grande ABC



30/12/2017 | 07:30



Após a passagem do Natal, o patrulhamento da PM (Polícia Militar) na região será direcionado a bairros residenciais. A medida visa coibir os furtos a residências, principal preocupação de quem opta por viajar no Ano-Novo. Nas sete cidades, efetivo de 400 policiais está destinado ao patrulhamento nos bairros e às ocorrências de perturbação de sossego.

O incremento de policiais fica por conta dos setores especializados como a Força Tática, integrantes da Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho) e policiais que desenvolvem funções administrativas nos batalhões. Conforme o chefe de operações do CPA/M-6 (Comando de Policiamento de Área Metropolitana 6), major Vlamir Machado Luz, os policiais são direcionados dos centros comerciais.

“É uma espécie de efetivo extra, que muda para outro local de acordo com a demanda. Com o fim das compras de Natal, conseguimos fazer essa mudança, mas ainda mantemos o patrulhamento nos centros comerciais. Com o Ano-Novo, direcionamos o efetivo para as perturbações de sossego e aos roubos a residências”, explica.

Segundo ele, o patrulhamento acontece em bairros quase que completamente residencias, como a Vila Homero Thon, em Santo André, até em regiões mais remotas, como locais onde há concentrações de chácaras, em Ribeirão Pires, que também costumam estar vazias no período. A SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado não mantém dados estatísticos sobre esse crime específico.

Para o especialista em Segurança Pública coronel José Vicente da Silva Filho, o patrulhamento em áreas residenciais é uma boa forma para o combate deste crime, porém precisa estar acompanhado de outras estratégias. “É necessário fazer um mapeamento criminal sobre as ocorrências e onde elas estão acontecendo. O patrulhamento precisa ser direcionado a esses locais”, afirma.

DICAS

Para quem vai viajar, a principal dica dos especialistas é avisar os vizinhos sobre a saída temporária. “Um sistema de câmeras é muito efetivo, mas o mais importante é a interação entre a vizinhança. Se o morador ao lado souber da viagem, pode avisar a polícia se observar alguma movimentação estranha. Ele também pode recolher jornais, revistas e correspondências”, afirma o especialista.

Além disso, a PM orienta que as residências tenham uma boa iluminação externa, todas as fechaduras funcionando, além de investimento em alarmes e sistemas de monitoramento e grades. O local também deve estar limpo para que não dê a impressão de abandono do imóvel. A maioria das invasões acontece durante o dia.

“Quanto mais o invasor tiver que trabalhar e quanto mais esforços e ferramentas forem necessárias, maior a chance de ele desistir. Isso acontece porque a maioria deles possui em torno de 60 segundos para entrar e obstáculos que aumentem muito esse tempo tornam-se perigosos e desinteressantes”, informou a corporação, em nota.

Operação nas estradas tem reforço no fim de ano

Concessionárias e Polícia Rodoviária também desenvolvem operação especial durante fim de ano para monitorar as estradas. O principal foco é o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), que deve receber até 750 mil veículos no Ano-Novo. O sistema conta com 132 agentes de Segurança a mais no efetivo. Já a Ecovias mobiliza 650 profissionais e 96 viaturas. A ação vai até 18 de fevereiro.

De janeiro a novembro, houve aumento de 2,89% no número de acidentes nos trechos do SAI que passam por Diadema e São Bernardo. Conforme a Ecovias, as ocorrências passaram de 1.645 para 1.694 e as mortes saltaram de 27 para 35, o que representa alta de 29,63%.

Conforme o responsável pela 1º Companhia do 1º BPRV (Batalhão de Polícia Rodoviária), localizada no Riacho Grande, em São Bernardo, capitão Rodrigo Franco de Souza, a principal preocupação é com os atropelamentos, principalmente nos trechos de planalto. Neste ano foram 22 registros na Imigrantes (até 21 de dezembro), o que já superou em dois casos o número de todo o ano passado. Já os números da Via Anchieta caíram 25% (de 36 casos para 27).

Nos pontos críticos, a presença de viaturas deve permanecer durante 24 horas. “E no entorno deles há o patrulhamento. O reforço na Operação Verão é mais dedicado aos índices de roubos e acidentes. Além disso, também aumentamos o efetivo na Prainha e na Estrada Velha”, afirma.

O reforço é composto por policiais deslocados dos batalhões do Interior. Além disso, também há intensificação do patrulhamento com 177 policiais que trabalham no administrativo e com a Dejem (Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho).