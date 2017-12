PTB de São Caetano tenta retomar protagonismo

Humberto Domiciano

do Diário do Grande ABC



30/12/2017 | 07:00



Fora da Câmara de São Caetano pela primeira vez desde que foi recriado, em 1980, o PTB começa a planejar estratégias para tentar retornar ao protagonismo no município.

Na visão de Jorge Salgado, presidente do partido na cidade, a aposta será na entrada de quadros novos. “Sempre tivemos um trabalho acima da média e estamos reformulando o PTB, que hoje conta com quase 3.000 filiados. No cenário nacional, com muitos partidos sofrendo uma situação complicada, a nossa sigla não foi afetada e vem despontando como uma grande opção”, defendeu.

De acordo com o ex-vereador, o município deve ter pelo menos um candidato a federal e um a estadual. “Ainda faremos uma reunião com o presidente (estadual e deputado paulista) Campos Machado, mas a tendência é que possamos lançar candidaturas até como um primeiro passo para o projeto de 2020”, prosseguiu.

Ao longo do processo eleitoral de 2016, o PTB viveu um racha interno sobre o apoio às chapas majoritárias. Parte dos filiados gostaria de seguir com o atual prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) e outro bancou apoio ao ex-chefe do Executivo Paulo Pinheiro (PMDB), que teve Jorge Salgado como vice.

Nas eleições do ano passado, a sigla também optou por fazer coligação com o Solidariedade e a chapa proporcional acabou sendo impugnada pela Justiça Eleitoral. Com isso, o ex-presidente da Câmara Paulo Bottura (que teve 1.494 votos) e o candidato Caio Salgado (com 1.411 votos), filho de Jorge, teriam conseguido cadeiras no Legislativo.

Outro ponto que afetou o desempenho da legenda no último pleito, na visão de Jorge Salgado, foi a opção de lideranças como os ex-vereadores Gersio Sartori, que apoiou a mulher, Neide Sartori (PSDB), e Flávio Rstom de não disputar o pleito.

Em São Caetano, o PTB comandou o Executivo entre 1983 e 2012 e, no período, Walter Braido, Luiz Tortorello, Antônio Dall’Anese e José Auricchio Júnior exerceram o cargo pela legenda.

A hegemonia foi quebrada justamente por um ex-petebista. Paulo Pinheiro, então vereador da legenda, tentava ser o sucessor de Auricchio em 2012, mas o então prefeito, nas fileiras do PTB, optou por Regina Maura Zetone (à época no PTB, hoje no PSDB). Pinheiro migrou para o PMDB e derrotou Regina.