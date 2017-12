Grêmio se acerta com o Boa e contrata 'artilheiro' Thaciano por empréstimo

29/12/2017 | 17:12



Campeão da Copa Libertadores em 2017, o Grêmio anunciou nesta sexta-feira a sua primeira contratação para o próximo ano. Trata-se do meia-atacante Thaciano, que disputou a última temporada pelo Boa, clube da cidade de Varginha (MG).

A contratação do jogador de 22 anos foi acertada por empréstimo. Thaciano permanecerá por dois anos no Grêmio - com opção de compra já estipulada ao final do período - e iniciará a pré-temporada com o restante do elenco no dia 5 de janeiro.

"Aqui é o Thaciano, estou chegando ao tricampeão da América, o gigante tricolor. Espero fazer uma grande história aqui no Grêmio", comentou o meia-atacante de 22 anos nesta sexta-feira.

Thaciano chega para reforçar o sistema ofensivo que perdeu recentemente o paraguaio Lucas Barrios, atacante que até teve bom início de temporada, mas caiu de rendimento nos últimos meses e não acertou a renovação. Fernandinho é outro que deve estar de saída. Luan, Everton, Jael e Beto da Silva são alguns dos jogadores para o ataque.

Formado na base do Porto-PE e com rápida passagem pela Santos em 2016, quando não foi aproveitado, Thaciano se destacou na última temporada pelo Boa: marcou 10 gols e se consagrou como artilheiro do clube mineiro na Série B do Campeonato Brasileiro.