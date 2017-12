Mariana Bridi, esposa de Rafael Cardoso, compartilha no YouTube ultrassom em que descobre sexo de seu bebê

29/12/2017 | 17:10



A esposa de Rafael Cardoso, Mari Bridi, ator em O Outro Lado do Paraíso, publicou no dia 28 de dezembro, o vídeo de ultrassom em que descobre o sexo de seu bebê. Mariana levou sua filha também, a primogênita do casal, Aurora, para assistir ao resultado.

- Isso daqui é galo, não é Maria, não!, disse o médico do casal, que completou a informação ao falar que ela está grávida de, aproximadamente, 15 semanas de um menino. Após a emoção da esposa do ator, o doutor aconselhou os dois a contarem a notícia devagar para filha: Sem fazer muita festa, por experiência própria, diz o especialista.

Na sequência do vídeo, Mari termina a postagem perguntando à Aurora qual será o nome do mais novo caçula da família, que o par decidiu chamar de Valentim.

Que fofo, né, gente? Muita felicidade à família!