BNDES Giro ultrapassa o valor de R$ 3 bilhões em aprovações desde agosto

29/12/2017 | 16:44



Desde que foi lançado com este nome, o Programa BNDES Giro registrou a aprovação de cerca de R$ 3 bilhões em 11 mil operações, informou nesta sexta-feira, 29, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O BNDES Giro foi lançado em agosto, com a mudança no nome e a ampliação de recursos para o BNDES Progeren, linha para capital de giro.

No primeiro semestre, o BNDES havia desembolsado R$ 3,6 bilhões em empréstimos do Progeren. No relançamento, em agosto, a linha teve o orçamento elevado para R$ 20 bilhões.

Segundo o BNDES, o objetivo principal do redesenho da linha de capital de giro é focar nas micro, pequenas e médias empresas. "Apenas 12 operações foram contratadas por grandes empresas", diz nota divulgada pelo banco.

Além disso, das 10 mil empresas que captaram recursos para capital de giro no banco de fomento, 4,3 mil empresas (mais de 40%) recorreram ao BNDES pela primeira vez para essa finalidade.

"Destaca-se ainda o porcentual de 50% de novos clientes entre as micro empresas. Os números demonstram a presença cada vez maior e a consolidação do BNDES Giro junto às empresas de menor porte", diz a nota do BNDES.