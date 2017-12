Facções e sistema prisional têm 'acordo', diz ministro da Defesa

29/12/2017 | 07:57



O ministro da Defesa Raul Jungmann afirmou nesta quinta-feira, 28, haver um "acordo tácito" entre forças de controle penitenciário e o crime organizado. Segundo ele, uma varredura organizada pela pasta em 31 unidades prisionais identificou que um entre cada dois presos tem uma arma.

"Isso precisa ser explicado. A ideia que nos ocorre é que existe algum tipo de relação entre o sistema prisional e as gangues de criminosos. Como tudo isso entra em um sistema de segregação e isolamento?", indagou Jungmann nesta quinta. O ministro afirmou ser necessário ainda reavaliar o controle que é feito sobre visitas íntimas, sobre visitas de familiares e até mesmo sobre as de advogados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.