Canal Brasil começa o ano com exibição de vários filmes nacionais

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



02/01/2018 | 07:50



O Canal Brasil começa a primeira semana do ano com programação recheada do melhor do cinema nacional para quem quiser curtir a ressaca de Réveillon de pernas para o ar no sofá de casa. Os filmes serão exibidos todos os dias, até domingo, sempre às 22h.

A começar por hoje, com o longa-metragemVidas Partidas (2016). Com direção de Marcos Achechtman, o filme traz no elenco Naura Schneider e Domingos Montagner como protagonistas. Na trama, Graça é mãe de duas filhas, trilha uma carreira promissora como farmacêutica e vive um casamento supostamente feliz com Raul. Apesar disso tudo, o marido começa a demonstrar um comportamento violento.

Amanhã é a vez de Nervos de Aço (2017). A trama reúne diversas celebrações em homenagem ao centenário do nascimento de Lupicínio Rodrigues.

Quinta a diversão fica por conta de Orfeu (1998). A Grande Família – O Filme (2007), será exibido sexta; Mãe Só Há Uma (2016), no sábado, e para fechar a programação, Cone Sul: Las Toninas Van Al Este , no domingo.