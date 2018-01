Sesc Vila Mariana reúne diversas artistas no palco nos dias 6 e 7

Vinícius Castelli

O palco do Teatro do Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141. Tel.: 5080-3000), em São Paulo, recebe atração especial no sábado, a partir das 21h, e domingo, às 18h, com show de diversas vozes da música brasileira para o espetáculo Empodere a Mente. E quem se encarrega do projeto são as cantoras Negra Li, Lurdez da Luz, Stefanie e Luana Hansen. As entradas custam de R$ 9 a R$ 30 e podem ser compradas nas bilheterias das unidades e também pelo site (www.sescsp.org.br).

O projeto acontece em contexto de militância e empoderamento feminino. As vozes e os sons se apresentam como movimento de resistência e também diversidade. A direção musical do espetáculo fica por conta de Akilez, do Projeto Nave. O repertório é ilustrado por canções da carreira de cada uma das quatro cantoras.

Para o espetáculo foi formado, exclusivamente, um conjunto que conta com Simone Sou (bateria), Anna Tréa (guitarra), Érica (teclado), Ana Karina Sebastião (contrabaixo) e Ana Colomar (sax e flauta).