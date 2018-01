Novos Baianos lança DVD de espetáculo gravado em março

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



02/01/2018 | 07:45



Um dos nomes mais experimentais e originais da música brasileira, o Novos Baianos coloca nas prateleiras DVD Acabou Chorare – Novos Baianos Se Encontram(Som Livre, R$ 29,90, em média), resultado de registro feito em março, no Rio de Janeiro.

Nome que fez sucesso nos anos 1970, o Novos Baianos coloca no palco os músicos Baby do Brasil, Moraes Moreira, Pepeu Gomes, Paulinho Boca de Cantor e Luiz Galvão em projeto que mergulha no clássico álbum Acabou Chorare, lançado originalmente em 1972.

Com produção musical assinada por Moraes Moreira e Pepeu Gomes, o espetáculo aposta em luzes e cenário. O conjunto entra no palco a bordo de um carro todo personalizado e saca do bolso a faixa Anos 70. Em seguida é a vez de Infinito Circular. Entre os destaques estão Menina Dança, Preta Pretinha e o Samba da Minha Terra.

Grata surpresa é ver os irmãos de Pepeu, Jorginho e Didi Gomes, subirem ao palco para momento muitíssimo especial ao apresentarem os temas Um Bilhete Para Didi e Forró de Baixo. Com os músicos do grupo na faixa dos 65 e 70 anos, o Novos Baianos mostra que bagagem faz diferença sim e deixa claro que está com energia para seguir adiante, tranquilamente, se quiser.