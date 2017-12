‘Show da Virada’ será exibido amanhã na Globo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



30/12/2017 | 07:32



Já famoso nas telinhas de TV, o programa Show da Virada, da Globo, que vai ao ar amanhã, logo depois do Fantástico, terá diversas atrações. Entre as escolhidas para esta edição estão nomes como Luan Santana, Jorge & Matheus, Wesley Safadão, Chitãozinho & Xororó e Simone & Simaria.

Além das apresentações, ilustrarão o programa depoimentos desses cantores. Para celebrar a chegada de 2018, Chitãozinho e Xororó convidam os amigos ao palco durante a queima de fogos. “Poder cantar para o Brasil todo assistir é muito positivo. Esperamos que em 2018 as coisas sejam muito boas para todo mundo”, torce Chitãozinho.