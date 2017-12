CAV abre inscrições no dia 3 para processo seletivo

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



30/12/2017 | 07:30



Interessados em cursar Cine/TV ou Animação no CAV (Centro de Audiovisual de São Bernardo) podem se inscrever do dia 3 de janeiro a 2 de fevereiro no site www.cav.saobernardo.sp.gov.br.

Os requisitos básicos para inscrição são ter, no mínimo, 16 anos, estar cursando ou já ter terminado o Nível Médio e não estar cursando nem ser graduado ou pós-graduado em cursos da área audiovisual e de animação (Animação, Design Gráfico, Cinema, Audiovisual, Rádio e TV e afins).

O calendário total do processo seletivo será disponibilizado durante o período de inscrição no site, onde também tem informações de oficinas de férias.