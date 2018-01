Filmes muito aguardados chegam aos cinemas neste ano

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



01/01/2018 | 07:57



Não é apenas de música boa que 2018 está recheado. Os lançamentos nas telonas prometem levar milhares aos cinemas para conferir de perto os filmes mais aguardados do ano.

Janeiro já começa com a estreia de diversos longas muito esperados pelo grande público. Entre os principais estão Jumanji: Bem-Vindo à Selva, The Square – A Arte da Discórdia, 120 Batimentos Por Minuto e Maze Runner – A Guerra Secreta, entre outros.

Apesar dos grandes títulos do primeiro mês do ano, é fevereiro que o público feminino não vê a hora de chegar para conferir o desfecho de Anastacia e Christian, em Cinquenta Tons de Liberdade.

Março começa com o lançamento de Projeto Flórida, melhor filme do Festival Rio 2017, e segue com o tão aguardado Tomb Raider – A Origem, além de outros grandes títulos, como o brasileiro Como é Cruel Viver Assim, uma história com influência de Nelson Rodrigues, Quentin Tarantino e Irmãos Coen, além de Círculo de Fogo: A Revolta, Maria Madalena, Jogador nº 1, entre outros.

Abril é o mês dos super heróis com X-Men: Os Novos Mutantes e Vingadores – Guerra Infinita. Nasce Uma Estrela, Solo – Uma História Star Wars e Deadpool 2 ficaram para maio.

Para fechar o primeiro semestre, em junho estreia Oito Mulheres e Um Segredo, Jurassic World: Reino Ameaçado, Os Incríveis 2, e outros.

Já na segunda metade do ano, o público pode esperar Homem-Formiga e a Vespa, Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo, Missão Impossível 6, Robin Hood, A Escolha Certa, X-Men: A Fênix Negra, As Irmãs, Animais Fantásticos e Onde Habitam – Os Crimes de Grindelwald, e muito mais.