Avalanche de shows

01/01/2018 | 07:54



Rota dos grandes shows internacionais, São Paulo terá neste ano diversas opções. Quem dá o pontapé inicial na leva de apresentações é o inglês Phill Collins. Conhecido por seu trabalho junto ao Genesis, ele mostra show solo em São Paulo, no Allianz Parque, dias 24 e 25 de fevereiro. A abertura será da banda The Pretenders. Os ingressos custam de R$ 175 a R$ 760 www.eventim.com.br).

Nos dias 27 e 28 de fevereiro é a vez das bandas Foo Fighters e Queens Of The Stone Age, que tocam no Allianz Parque. As entradas custam de R$ 135 a R$ 740 (www.eventim.com.br).



Em março é a vez do festival Lollapalooza, que toma conta do autódromo de Interlagos nos dias 23, 24 e 25 de março. Entre os confirmados estão Pearl Jam, The Killers, Red Hot Chilli Peppers. Os bilhetes custam de R$ 340 a R$ 800. Já o Lolla Pass, que dá acesso aos três dias de evento, custa de R$ 850 a R$ 2.000 (www.ticketsforfun.com.br).



O Depeche Mode volta ao Brasil após 24 anos. Nome que fez fama nos anos 1980, o grupo divulga seu novo disco, Spirit, e sobe ao palco do Allianz Parque dia 27 de março. As entradas custam de R$ 120 a R$ 620 (www.livepass.com.br).



A cantora Katy Perry também volta ao Brasil, com a turnê Witness The Tour. Ela se apresenta dia 17 de março no Allianz Parque, As entradas custam de R$ 120 a R$ 580 (www.livepass.com.br). A abertura fica por conta da norte-americana Bebe Rexha.

Em maio, dia 13, o veterano Ozzy Obsourne se despede dos palcos com show no Allianz Parque. As entradas custam de R$ 130 a R$ 680 (www.ticketsforfun.com.br).



O ex-Pink Floyd Roger Waters também está confirmado. Com o espetáculo Us+Them, ele se apresenta dia 9 de outubro, às 21h, no Allianz Parque. As entradas custam de R$ 165 a R$ 810 (www.ticketsforfun.com.br).