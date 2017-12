De volta aos dias de glória

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



31/12/2017 | 07:19



Foram mais de três anos de portas fechadas, sem ao menos poder cumprir o destino para o qual foi inaugurado, em dezembro de 2001. Meses a fio sem ouvir vozes, sem nenhuma de suas 517 poltronas ocupada, sem a emoção do público pulsando em suas paredes, sem a gargalhada de quem não perdia a chance de conferir de perto um bom espetáculo de comédia.



Como se não bastasse tamanho descaso, em janeiro deste ano foi invadido pela água da chuva. Viu seu palco e diversos assentos inundados pela lama e, enquanto chovia lá fora, gotejava do lado de dentro.

Foi assim que o Teatro Municipal de Mauá viveu desde 2014, quando fechou para uma suposta reforma que nunca chegou ao fim.



Mas isso mudou. Uma parceria da atual administração com o governo federal, de R$ 1,2 milhão, lhe devolveu à chance de ter de volta a vida roubada. E a população pode ver novamente o principal aparelho público de arte e cultura da cidade reabrir as portas, como parte das comemorações dos 63 anos do município, recém-completados, no dia 8.



As antigas poltronas deram espaço para novos assentos, que agora cumprem toda exigência da lei, com lugares para obesos e pessoas com mobilidade reduzida.



O telhado foi totalmente substituído e as saídas de emergência, realocadas na parte mais alta do terreno, evitando assim que a água da chuva ganhe espaço novamente.



O ar-condicionado, alocado até então em lugar inadequado e após ter suas fiações roubadas, também mudou de lugar e foi reinstalado.



O espaço ganhou novo camarim, além dos quatro que já existiam, dando melhor privacidade para os artistas que ali chegarem. O piso do palco foi totalmente revitalizado – lixado e pintado – e as cortinas da coxia, trocadas.



Novas luzes de LED foram instaladas ao longo dos corredores, permitindo assim boa visualização do percurso, mesmo quando as luzes estiverem apagadas. As lâmpadas dos painéis laterais foram finalmente instaladas – desde a inauguração nunca funcionaram –, dando ao teatro visual moderno internamente. A antiga cantina também foi revitalizada e agora funciona em dias de espetáculos. E para fechar com chave de ouro, a fachada ganhou nova pintura e o entorno, alguns jardins.



Agora falta só a agenda ser preenchida, mas, segundo os administradores, a procura segue grande.