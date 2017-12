Cinemark transmite Super Bowl ao vivo em fevereiro

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



29/12/2017 | 07:07



Está aberta a pré-venda de ingressos para o Super Bowl – um dos maiores eventos esportivos dos Estados Unidos – na rede Cinemark. O evento será transmitido, ao vivo, no dia 4 de fevereiro, em diversas cidades.

No Grande ABC, o Golden Square, em São Bernardo, é a única unidade que receberá a programação especial, além de outros shoppings na Capital, como Eldorado, Metrô Santa Cruz, Market Place, Metro Tatuapé e Pátio Paulista.

Os ingressos custam R$ 30 e R$ 60 e podem ser adquiridos no www.cinemark.com.br ou na bilheteria dos cinemas participantes.

Criado em 1967, o Super Bowl é a final do campeonato de futebol norte-americano e se destaca, além da partida entre os campeões da Conferência Americana e Nacional, pelo show que é apresentado durante o intervalo, que nesta edição será comandado por Justin Timberlake.