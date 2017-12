São Caetano recebe inscrições para instrutores e coreógrafos

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



29/12/2017 | 07:04



A Prefeitura de São Caetano está recebendo até dia 12 inscrições para o credenciamento de instrutores e coreógrafos para as ações culturais e artísticas do programa de bandas e fanfarras do município.

Podem participar do processo seletivo pessoas com registro profissional, graduação, licenciatura, curso técnico ou experiência comprovada nas áreas artísticas que apresentem perfis compatíveis com as ações do programa.

Uma comissão avaliará os inscritos, levando em consideração as exigências especificadas no edital e os selecionados farão parte de banco de dados. As constratações serão realizadas de acordo com as demandas de 2018.

As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 10h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Cultura (Av. Goiás, 600, quarto andar). Mais informações estão disponíveis no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br.