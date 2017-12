Cauã Reymond tenta retomar contato com Isis Valverde, diz colunista

28/12/2017 | 19:11



Segundo o colunista Leo Dias, o ator Cauã Reymond está tentando retomar o contato com Isis Valverde, após o rompimento da atriz com o modelo André Resende, de acordo com amigos dela. Supostamente, ele tem enviado mensagens de texto a Isis, porém ela não retorna suas tentativas de reaproximação.

Valverde foi considerada pivô, em 2013, da separação de Reymond e Grazi Massafera.

Apesar de nunca terem assumido o namoro, a ex-esposa do galã falou abertamente em um vídeo filmado por fotógrafos na época: Voltar pra ele? Ele está com a Isis, como eu vou voltar pra ele gente, não dá, ao ser perguntada sobre a possibilidade de Grazi e Cauã reatarem o casamento.

É importante ressaltar também que o ator está num relacionamento com a modelo Mariana Goldfarb, enquanto o antigo romance de Isis supostamente estava abalado desde setembro, por conta de crises de ciúmes de André.