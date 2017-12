Alckmin autoriza investimento de R$ 650 mil para a região

Do Diário OnLine



28/12/2017 | 18:57



O governador Geraldo Alckmin (PSDB) autorizou nesta quinta-feira, assinaturas de convênios do 15º lote do ano, com 126 municípios paulistas. Ao todo, são 282 convênios, com investimento total de R$ 78,5 milhões. Os convênios estão divididos em quatro secretarias: Casa Civil, Casa Militar, Saúde e Turismo.

O Grande ABC receberá R$ 650 mil em três convênios para Mauá, Rio Grande da Serra e São Bernardo. São 116 convênios da Casa Civil, com investimentos que ultrapassam R$ 21,9 milhões em obras de infraestrutura urbana – reformas, recapeamento asfáltico, entre outras.

Também serão repassados R$ 30,2 milhões para 13 Estâncias Turísticas e R$ 3,8 milhões para 12 MITs (Municípios de Interesse Turístico), totalizando uma verba de R$ 34,1milhões.

Para receber os recursos, os municípios apresentaram projetos indicando as melhorias que pretendem fazer para a estrutura turística de cada cidade. As propostas foram avaliadas pelo Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos) da Secretaria Estadual de Turismo. O objetivo é de apoiar o setor nos municípios por meio de apoio financeiro a ações de reestruturação e revitalização de áreas turísticas, entre outros itens.