Alvo do Corinthians, lateral-esquerdo Danilo Avelar diz querer voltar ao Brasil

28/12/2017 | 18:39



O lateral-esquerdo Danilo Avelar, que joga atualmente no Amiens, da França, confirmou nesta quinta-feira que negocia a sua volta para o futebol brasileiro. O jogador, que interessa ao Corinthians, participou de um jogo beneficente na sua cidade natal, em Paranavaí (PR), e indiciou a possibilidade de no próximo ano atuar em algum time nacional.

"Estamos em negociações. Se Deus quiser, depois de oito anos de Europa, eu posso voltar à nossa terrinha", disse em entrevista ao canal RPC, da TV Globo. Danilo Avelar tem 28 anos e no futebol brasileiro atuou como profissional somente pelo Rio Claro-SP, para depois se transferir para o Karpaty Lviv, da Ucrânia, no começo de 2010.

O lateral-esquerdo pertence ao Torino, da Itália, e está emprestado ao Amiens desde o meio do ano. Além da passagem pelo futebol ucraniano, o jogador defendeu ainda o Cagliari, outro clube italiano, e o Schalke 04, da Alemanha. O interesse do Corinthians pelo jogador começou depois da saída de Guilherme Arana, que foi negociado com o Sevilla, da Espanha.

Além de Danilo Avelar, o clube de Parque São Jorge está atrás de outra opção para o setor. Juninho Capixaba, do Bahia, também tem negociado com a diretoria e pode ser outro reforço para 2018.