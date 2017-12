São Bernardo anuncia segunda edição do Festival de Verão da Prainha

Vinícius Castelli



28/12/2017 | 17:47



O Riacho Grande, bairro de São Bernardo, terá atrações especiais no começo de 2018. A Prefeitura anunciou na tarde de hoje, com a presença do prefeito Orlando Morando (PSDB) a segunda edição do Festival de Verão. O evento acontecerá nos dias 13,14, 20, 21, 27 e 28 de janeiro, das 14h às 19h.

Entre as atrações estão Sampa Crew, que participa da abertura, Naiara Azevedo, Felipe Araújo, Maiara e Maraisa Sorriso Maroto e a dupla César Mennoti e Fabiano, que encerra a programação.

Segundo Orlando Morando, a ideia é seguir fomentando o Turismo local. Ele disse ainda que a Prefeitura não terá nenhum gasto com os shows, que serão organizados pela Pilar Organizações, que contará com patrocínios. A entrada para as apresentações é gratuita.