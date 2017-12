Fernanda Souza agita inauguração da Sodimac

da Redação



28/12/2017 | 17:35



Sodimac inaugura loja na Rodovia Anchieta

5ª loja da rede no país oferece tudo para o projeto completo da casa, desde produtos até serviços de instalação e de pintura

A Sodimac, rede líder do setor de materiais para construção, reforma e decoração na América Latina, prossegue sua estratégia de expansão e, nesta terça-feira (dia 19), inaugura a quinta loja no Brasil. Denominada Sodimac Anchieta, está localizada na Rua Gois Raposo, 400, Zona Sul de São Paulo, e tem acesso à Rodovia Anchieta, na altura do km 11, ponto estratégico que liga a capital ao Grande ABC. Fica ao lado do Carrefour, inclusive com vagas de estacionamento conectadas, de modo a potencializar e simplificar a entrada e as compras. Na nova loja, os clientes encontram variedade de produtos, menor preço garantido, assessoria personalizada para seus projetos e contratação de serviços. A experiência de compra traz novidades tecnológicas e interatividade.

Com um conceito inovador de “duas lojas em uma”, o modelo da Sodimac contempla as áreas Sodimac Homecenter, voltada para o consumidor final, e Sodimac Constructor, direcionada ao profissional da construção. Apesar de terem fachadas distintas, esses espaços são integrados para facilitar a compra e o atendimento aos diferentes perfis de clientes. O portfolio de produtos oferece mais de 30.000 produtos, com destaque às categorias de pisos e revestimentos, tintas, móveis, utilidades domésticas, iluminação, decoração, materiais básicos, hidráulicos, elétricos, fixações, tábuas e madeiras, ferramentas, portas, janelas e equipamentos de proteção individual. Há também plantas e utensílios para jardinagem, além de itens para animais de estimação e acessórios para automóveis.

A inauguração vem consolidar os diferenciais que fizeram a empresa, multinacional de origem chilena, alcançar a liderança em todos os países onde atua e agora estão conquistando os brasileiros. A Sodimac inovou no mercado nacional quando, ao abrir sua primeira loja em 2015, foi pioneira na comercialização de serviços de pintura e de instalação de pisos, montagem de móveis, ar-condicionado, cortinas, entre outros. Os serviços são contratados na loja e o pagamento é feito no caixa, com garantia de um ano. “Quando chegamos ao Brasil, nós solucionamos as preocupações do cliente com a mão de obra, enquanto nossos concorrentes, no máximo, faziam indicação de profissionais”, explica Eduardo de Vries, Diretor Presidente da Construdecor, empresa que opera as lojas Sodimac, Dicico Multi e Dicico no Brasil.

Outra característica da Sodimac é a garantia de menor preço. A empresa não faz promoções pontuais e sim pratica o preço baixo sempre. Se o cliente encontrar o mesmo produto vendido a um valor menor na concorrência, cobre a oferta e ainda oferece 10% de desconto sobre a diferença. Para certificar-se de que seus preços são os melhores, realiza pesquisa de 30.000 itens por mês nos concorrentes.

Até mesmo as gôndolas da Sodimac são diferenciadas, com itens expostos na parte superior e estoque na parte de baixo, ao alcance dos clientes, para serem levados para a casa na hora. “Percebe-se hoje um movimento no Brasil falando de ‘atacarejo’ da construção. Porém, o grande estoque com menor preço já é algo que faz parte de nosso DNA, com o diferencial de ser praticado em um ambiente acolhedor e com foco na agradável experiência de compra”, enfatiza Eduardo de Vries.

O Centro de Cores é outra exclusividade da empresa, pois equipamentos com tecnologia de ponta permitem que a marca própria de tintas Kolor seja preparada na hora, com mais de 100.000 cores vendidas no mesmo preço que a tinta branca. O cliente pode escolher entre três qualidades de tintas (deluxe, premium e standard), quatro tamanhos de galões (0,9 litros, 3,6 litros, 10 litros e 18 litros) e cinco acabamentos (brilhante, semibrilho, acetinado, semiacetinado e fosco). Há ainda o Centro de Projetos, onde desenhistas fazem gratuitamente projetos de cozinhas e de banheiros.

A Sodimac evolui constantemente para se conectar ao consumidor contemporâneo. Nesse sentido, a nova loja Sodimac Anchieta apresenta uma novidade digital: telas de 84 polegadas, com cerca de 1,86 metro de altura, instalada na área de vendas de portas. Os consumidores poderão visualizar as diferentes opções de portas em tamanho próximo ao real e interagir virtualmente, abrindo e fechando cada uma delas, além de testar qual a melhor fechadura ou maçaneta.

Em relação ao profissional da construção, além de oferecer o menor preço, a Sodimac atua para atendê-lo com agilidade, facilitando seu dia a dia. As lojas têm um espaço chamado Pátio Constructor, que funciona como um drive thru,permitindo o acesso de veículos para o carregamento dos materiais. Dessa forma, eletricistas, pedreiros, marceneiros, gesseiros e demais profissionais compram com praticidade tudo o que precisam para seus trabalhos. Eles também participam gratuitamente de cursos de capacitação, treinamentos e visitas técnicas às indústrias por meio do programa Círculo de Especialistas (CES). Além disso, a Sodimac oferece aluguel de ferramentas, que vão desde parafusadeiras até andaimes, e serviços personalizados de cortes de madeiras e ferros.

A Sodimac conta também com e-commerce para atender os clientes que querem comprar a qualquer hora, de onde estiverem. São mais de 40.000 produtos disponíveis e é possível escolher receber em casa, retirar na loja de preferência ou no centro de distribuição em Guarulhos.

Expansão no Brasil

A Sodimac abriu sua primeira loja no Brasil em abril de 2015, na cidade de Barueri (bairro Tamboré). As demais estão localizadas em Guarulhos, Ribeirão Preto e São José dos Campos, além da nova loja Sodimac Anchieta, em São Paulo.

Com a inauguração da nova loja no Brasil, a Sodimac, que é subsidiária do conglomerado chileno de varejo Grupo Falabella, passa a operar 251 lojas do setor em seis países: Brasil, Chile, Peru, Colômbia, Argentina e Uruguai. Em processo de expansão na América Latina, a companhia abrirá, futuramente, lojas Sodimac também no México.

O Grupo Falabella, em mais de 125 anos de história, se tornou um dos líderes do varejo na América Latina e se organiza em cinco áreas de negócios. Além de materiais para construção e decoração, também conta com lojas de departamento, supermercados, shoppings e oferece serviços financeiros. São mais de 100 mil funcionários. Em 2016, as vendas do Grupo Falabella foram de aproximadamente US$ 12,8 bilhões. A entrada do Grupo Falabella no Brasil aconteceu em 2013, quando assumiu o controle da Construdecor, que já operava a bandeira Dicico e agora é responsável também pela bandeira Sodimac.