Estrelas do Amanhã realiza formatura de curso profissional

Mercedes-Benz do Brasil investe no desenvolvimento profissional de jovens aprendizes

· Empresa anuncia os 36 formandos de 2017 do projeto “Estrelas do Amanhã”

· Em 4 anos, essa iniciativa já contribuiu com a formação de cerca de 150 aprendizes do CAMP e CIEE que atuam na fábrica de São Bernardo do Campo

· O maestro e pianista João Carlos Martins realizou palestra motivacional aos jovens formandos

· Incentivo à educação é um dos pilares da estratégia de Responsabilidade Social da Empresa

A Mercedes-Benz do Brasil realizou ontem, 11 de dezembro, no Espaço Mercedes, em sua fábrica de São Bernardo do Campo (SP), a cerimônia de formatura de 36 jovens aprendizes do projeto “Estrelas do Amanhã”.

“Com essa turma de 2017, já contribuímos com a formação de cerca de 150 jovens que ingressaram em nosso quadro de colaboradores pelo CAMP (Centro de Formação e Integração Social) ou pelo CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) ”, diz Fernando Garcia, vice-presidente de Recursos Humanos da Mercedes-Benz do Brasil. “Educação & Esportes formam um de nossos pilares da estratégia de Responsabilidade Social, ao lado de iniciativas com foco Social, Meio Ambiente e Artes & Cultura. Aliás, em seus 61 anos de atividades no País, a Companhia sempre manteve compromisso com a formação e a qualificação de pessoas”.

“Essa data é muito importante para esses 36 jovens, afinal, a conclusão de um ciclo de estudo é sempre um passo a mais em direção a um futuro promissor”, diz Philipp Schiemer, presidente da Mercedes-Benz do Brasil e CEO América Latina. “A Empresa sempre acreditou na garra do povo brasileiro, na sua capacidade de realização e no seu empenho para correr atrás de seus sonhos. Os jovens que se formam hoje são um exemplo claro do que eu estou falando. A energia e a vontade de vencer faz com que eles sejam cidadãos diferenciados no futuro, tenho certeza”.

No evento deste ano, os jovens formandos puderam assistir a uma palestra motivacional do maestro e pianista João Carlos Martins. O músico, um dos mais renomados do Brasil, relatou sua experiência de superação pessoal, que culminou com a volta triunfal ao piano e à regência orquestral.

Ainda durante a cerimônia de formatura, foram destacados 4 jovens que obtiveram o melhor desempenho durante o projeto de 2017, e cada um deles recebeu uma bolsa de estudos para um curso de inglês com duração de 12 meses.

Cursos contam com a parceria do SENAI

O “Estrelas do Amanhã” foi elaborado por um grupo de trainees da própria Empresa. Os cursos profissionalizantes são os de Auxiliar Administrativo, Assistente de Recursos Humanos e Assistente de Planejamento e Controle de Produção. A iniciativa conta com a parceria do SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que capacita esses e outros jovens para o mercado de trabalho, tanto na área administrativa, como na área industrial.

As aulas acontecem todos os sábados, das 8h00 às 15h00, na planta de São Bernardo do Campo, e os jovens passam por um processo seletivo coordenado pela área de Recursos Humanos da Empresa. Na seleção são avaliados o currículo e a redação de cada candidato, que também passa por entrevista individual. No processo seletivo, são considerados ainda as melhores notas e o menor número de faltas no período escolar do aluno.

Atualmente, a Mercedes-Benz do Brasil tem cerca de 120 aprendizes (CIEE e CAMP), que estão cursando o Ensino Médio e o Fundamental, atuando nas áreas administrativas. Todos eles podem se inscrever e concorrer ao processo seletivo do “Estrelas do Amanhã”, que, aliás, já selecionou os jovens que farão parte da turma de 2018.

Além dos cursos, a Mercedes-Benz oferece benefícios aos aprendizes, como uma linha de ônibus exclusiva para virem até a Empresa e depois retornarem a suas residências, além de almoço nos restaurantes da fábrica e cursos de informática e redação. Ela também promove a participação dos alunos em eventos culturais, como visitas a museus e a teatros.

Com o apoio de psicólogos, são oferecidas palestras motivacionais e sobre carreira durante o curso. Os aprendizes são orientados também sobre faculdades que dispõem de cursos de seu interesse; sites disponíveis para o envio de currículos, bolsa emprego e postura a ser adotada durante entrevistas para concorrer às vagas no mercado de trabalho.

Incentivo à formação de jovens é mais amplo na Mercedes-Benz

Além do “Estrelas do Amanhã”, outros programas educacionais são apoiados pela Empresa, como, por exemplo, o Lar Social Girassol, que atende jovens e adultos de baixa renda, entre 15 e 35 anos e que já formou, desde o início da parceria em 2003, mais de 5 mil pessoas no estado de São Paulo.

Outra iniciativa é a parceria de oito anos com a Alfasol, entidade voltada ao programa de educação profissional para jovens carentes. Nesta parceria, a Empresa recebe os adolescentes em suas fábricas para visitas técnicas, dando a elas a oportunidade de vivenciar o ambiente corporativo.

