Banqueteiro andreense dá dicas de decoração de mesa especial para Réveillon

Juliana Bontorim



29/12/2017 | 08:00



Que tal inovar na ceia de Ano-Novo?

Para quem deseja receber as pessoas em casa, o banqueteiro andreense Raul Fornero dá dicas de como montar uma mesa especial. “Neste tipo de encontro em que as pessoas querem descontrair e movimentar-se, é legal apostar em uma gastronômia prática, como finger foods”, explica o especialista. Para quem planeja caprichar na ceia do Ano-Novo, mas quer sair do tradicional branco em toda a decoração, Fornero indica usar a cor clara como base e abraçar a composição com tons mais vivos, como o violeta. “Você pode usar em detalhes como arranjos de flores, pratos e até mesmo em alimentos, como mirtilo, beringela e acalchofras”, ressalta.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Por aí...

Chegada na região

Atriz Fernanda Souza e a youtuber Taciele Alcolea (foto) estiveram presentes em inauguração da nova unidade da Sodimac (Sociedad Distribuidora de Materiales de Construcción), varejista líder no setor de material para construção, na Anchieta, divisa com São Bernardo. “Percebe-se hoje um movimento no Brasil falando de ‘atacarejo’ da construção. por isso o praticamos em um ambiente acolhedor”, enfatiza o diretor presidente da Construdecor, empresa que opera as lojas da marca, Eduardo de Vries.