Mancha Verde agita casa de repouso em São Bernardo

Juliana Bontorim



02/01/2018 | 08:00



Casa de repouso celebra 2017

Em clima tropical, os simpáticos moradores da Casa dos Velhinhos Dona Adelaide, em São Bernardo, celebraram o fim de ano com festa temática. Esta já é a quarta edição da atividade, organizada pela voluntária Zehour Hommaid Alimari com apoio do grupo Amigos do Bem, que leva os idosos a uma viagem sem escalas pelo mundo. “Cada ano homenageamos um país, com músicas e comidas típicas, oferecendo esta experiência a eles, para que se sintam no melhor lugar”, comenta Zehour. Este ano, o escolhido foi o Brasil. A atração musical roubou a cena, com a presença da Ala Show da Mancha Verde, que agitou o encontro de forma voluntária. O dia foi marcado pela emoção e alegria, já que a surpresa fez com que voluntários, pacientes e organizadores derramassem lágrimas.

Cultural

Empresário de Santo André Ozias Vaz integrou brunch na Catedral Metropolitana de São Paulo. “Foi uma experiência única para mim. Nós tivemos a oportunidade de sentar com o Dom Odilo Pedro Scherer, que foi muito cordial”, comenta Vaz, que participou do encontro ao lado da sua mulher, Lina Trigone. A experiência que ocorre todo segundo domingo do mês após a tradicional missa das 11h, inclui refeição com a presença do arcebispo, assinada por chefs conceituados, e é seguida de tour pela igreja, A renda com o passeio é revertida para manutenção do espaço eclesiastico da Capital, inaugurado em 1954.

Coração

“Foi uma atitude única e inexplicável. Enquanto comprava o presente, pensava em como ela se parecia. Era como agradar a minha própria avó”, comenta a advogada Maria Inês Palacio, que presenteou a dona Severina, 77 anos, na entrega de sacolinhas de Natal para o Grupo Luz, abrigo para idosos em São Caetano, e que pretende repetir a iniciativa na Páscoa.