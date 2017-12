Polo Design Center reúne profissionais para celebrar 2018

Juliana Bontorim



31/12/2017 | 08:00



Grupo exalta dedicação de profissionais décor

Pela 17ª edição, o Polo Design Center selou o fim de ano em ritmo de festa com associados. Desta vez, em São Caetano, em bufê com decoração clean, mas imponente, a nova diretoria contemplou destaques com troféu idealizado pelo designer de interiores Marcelo Rosenbaum – andreense, que foi homenageado na atividade. Além disso, a ação solidária realizada por profissionais e lojistas vivenciou momento de grande estima por todos e anunciou o novo local, que será restaurado em 2018. Trata-se d Grupo Luz, em São Caetano. Para deixar tudo mais agitado, a banda Groove Samba levou os celebrantes para a pista.

Evolução

Unidades de Diadema, São Bernardo e Santo André do Crami (Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância), celebram o ano com festa. “2017 foi para nós tempo de grandes avanços”, comenta a coordenadora técnica Ligía Caravieri, sobre aumento de atendimentos.

No clima

Programação agitada na creche Cidade dos Meninos, em Santo André, marcou o fim de ano. “Realizamos a campanha de Natal com entrega de sacolinhas, a chegada do Papai Noel de helicóptero e as apresentações para as famílias”, explica o assistente de coordenação administrativa, Rogério Braga.

Presenteados

A entidade social andreense Todo Mundo Feliz encerrou as atividades de fim de ano com entrega de 145 sacolinhas com roupa, sapato, brinquedos e caixa de bombom para os pequenos do grupo. Além disso, realizou a a formatura de 30 crianças e promoveu almoço especial de Natal para os petizes.





Juntos

Foram arrecadadas mais de 12 toneladas na campanha Natal com Fartura, organizada pela igreja evangélica Assembleia de Deus Ministério Bagnara, em Mauá. A ação já possui oito anos de tradição e foi neste ano instituída como dia municipal no calendário da cidade, de acordo com o pastor-presidente.