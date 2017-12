Regulador propõe relaxamento em normas para bancos estrangeiros na China

28/12/2017 | 07:56



O órgão regulador do sistema bancário da China publicou nesta quinta-feira um rascunho de regras que podem dar mais espaço para bancos estrangeiros fazerem negócios no país. Pela proposta, esses bancos não terão mais de conseguir aprovação regulatória para conduzir negócios de gerenciamento de riquezas no exterior para seus clientes. Além disso, não necessitarão de aval para oferecer serviços de custódia para gerenciamento de riqueza e negócios de fundos de títulos no exterior.

Além disso, os bancos estrangeiros teriam acesso de mercado comparável a de seu concorrentes domésticos, segundo as regulações propostas. A Comissão Regulatória Bancária da China disse que publicará comentários públicos sobre as regras propostas até 28 de janeiro de 2018. Não foi informado quando as mudanças poderiam entrar em vigor. Fonte: Dow Jones Newswires.