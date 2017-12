‘Jumanji’ se adapta à linguagem da nova geração

Miriam Gimenes



28/12/2017 | 07:00



Quem foi ao cinema em 1995 assistir ao Jumanji pode, de início, estranhar o novo enredo do filme, que está em cartaz nas salas da região. É que desta vez, não só o nome mudou – chama-se Jumanji: Bem-Vindo à Selva – como também o jogo: o tabuleiro foi trocado pelo videogame.

Desta vez, quatro adolescentes estão se divertindo com o eletrônico, cujo jogo é ambientado em uma floresta. Eles escolhem avatares para a aventura (interpretados por Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart), mas algo faz com que os jogadores sejam transportados para dentro do universo fictício e eles se transformam nos personagens escolhidos.

Para não ficarem presos ao jogo para sempre, os quatro terão de se unir para vencê-lo. Cada um deles tem apenas três vidas para gastar, o que rende mais ação – porém, menos medo da morte – do que a versão original. Um dos destaques é Jack Black, que interpreta o avatar da patricinha Bethany (Madison Iseman). Ele se comporta como uma adolescente mimada e consegue arrancar risos do público.

Esta nova versão não faz muitas referências à obra original de Chris Van Allsburg, que escreveu o livro em 1982 e serviu como base para o filme da década de 1990, protagonizado por Robbin Williams. O que usa, portanto, serve nitidamente para atrair, além dos mais jovens, o público mais velho que, de certa forma, terá curiosidade pelo novo enredo do longa. Até porque, quem gosta de aventura e jogos, não tem como se decepcionar pelo resultado apresentado nas telonas.