Boca Juniors oficializa contratação e Buffarini assina contrato até 2021

Agora é oficial. Nesta quarta-feira, o lateral-direito argentino Julio Buffarini deixou o São Paulo, foi aprovado nos exames médicos no Boca Juniors e assinou um contrato válido até 30 de junho de 2021, segundo informou o clube argentino.

"O ex-jogador do São Paulo foi aprovado nesta quarta nos exames médicos e firmou contrato junto ao vice-presidente Royco Ferrari nas instalações da Bombonera", publicou o Boca Juniors em seu site. "Buffarini (...) já é jogador da equipe e fará a pré-temporada junto com seus novos companheiros a partir de terça no complexo Pedro Pompilio".

Buffarini retorna ao futebol argentino para atuar no Boca Juniors a pedido do técnico Guillermo Barros Schelotto. O São Paulo deve receber cerca de R$ 4,9 milhões por 80% dos direitos econômicos do lateral-direito, de acordo com a imprensa argentina. Ele chegou a ser sondado pelo River Plate, mas não houve andamento na proposta.

Desde julho de 2016 no São Paulo, o lateral-direito chegou após se destacar no San Lorenzo. Mas, com o técnico Dorival Junior, perdeu espaço para Militão, que não é lateral-direito de origem. Mesmo com o titular fora, o treinador preferiu usar o volante Araruna improvisado. Acabou, assim, negociado.

"Estou muito contente, é um desafio importante para minha carreira. Todos sabemos o que significa o Boca para qualquer jogador", elogiou o jogador nesta quarta-feira. "Segui todas as partidas do Boca no Brasil. É uma equipe que carrega o protagonismo em qualquer campo. A camisa do Boca te exige a jogar de igual para igual em qualquer estádio".

Em seu novo clube, Buffarini terá pela frente um conhecido adversário dos tempos de São Paulo: o Palmeiras, que está no mesmo grupo do Boca Juniors na Copa Libertadores.