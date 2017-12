Apresentamos o showman do Grande ABC

Ademir Medici



28/12/2017 | 07:00



"Cada nuvem que passava eu da santa me alembrava pra promessa não esquecer. Em pouco tempo a roça ficou viçosa, a criação já pastava, floresceu meu cafezal. Fui na capela e levei três pingo d''água. Um foi o pingo da chuva, dois caiu do meu oiá".

"Pingo d''água", composição de João Pacífico (São Paulo, Cordeirópolis, 1909 - Guararema, 1998).

A expressão showman foi muito utilizada em décadas passadas para identificar aqueles artistas que, sozinhos, no palco, conseguiam segurar e entreter a plateia, cantando, contando piadas, dialogando. Podia ser um cantor, caso de Wilson Simonal; ou um humorista, caso de Miele, que no início de carreira teve passagem pela rádio de Santo André.

Há anos o Grande ABC possui o seu showman, João de Deus Martinez, tocador de berrante, violonista, cantor, contador de causos, historiador da nossa gente. João de Deus foi convidado por esta página Memória para o derradeiro programa “Memória” de 2017 pelo DGABC TV. Confiram, a partir de hoje, em www.dgabc.com.br.

260 CARTAS

João de Deus está muito bem. Começa a entrevista tocando berrante. Depois faz o que mais gosta, relembrar acontecimentos, desde o menino da Usina Tamoio de Araraquara, que cortava cana, até a sua vinda para o Grande ABC.

Quem acompanha Memória nesses mais de 30 anos já viu neste espaço várias passagens da vida de João de Deus, ora discorrendo e divulgando a Orquestra de Violeiros de Mauá, ora trabalhando de garçom em São Caetano, ora defendendo as cores do seu time na linha de produção da Volkswagen, ora se elegendo para a primeira comissão de fábricas da própria VW.

Na realidade, João de Deus é um humanista. Ele se emociona ao falar dos amigos do Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória) que partiram. Passadas as festas de fim de ano, ele começa a preparar 260 cartas manuscritas que despachará, com a ajuda da companheira Leila, no Natal seguinte. Não espera respostas. Sente-se feliz, simplesmente, em escrever e se lembrar dos semelhantes.

Começa a escrever no próprio envelope, colando figuras, cumprimentando o carteiro que levará a correspondência. O jornalista Francisco Lacerda, editor da Palavra do Leitor, uma das mais lidas do Diário, guarda com carinho as cartas e envelopes de João de Deus, a prova provada que as pessoas ainda enviam cartas nestes tempos amalucados da internet.

O CANTOR

No programa “Memória na TV” temos a oportunidade de mostrar algumas relíquias que João de Deus nos enviou, como a planta de Santo André de 1953, organizada pelo historiador Octaviano Gaiarsa e que foi presenteada ao nosso showman pelo pesquisador Vangelista Bazani, o Gili.

Também mostramos um calendário de santos de 1958, colorido, outro presente de Gili a João de Deus, que os leitores já conhecem e que voltaremos a publicar, em momentos especiais, no 2018 que se aproxima – afinal, são 60 anos deste calendário com as estampas dos nossos santos, artisticamente desenhadas.

De Araraquara ao Grande ABC; de Santo André para muitos rincões, João de Deus Martinez tem livre acesso ao mundo artístico caboclo deste Estado. Conhecidíssimo também fora do Grande ABC, João de Deus cultivou amizades com nomes como o do compositor João Pacífico, que um dia ele foi buscar em Guararema para se apresentar na região.

No DGABC TV João de Deus encerra o programa cantando. Uma linda composição que coloca nos anais da Memória a figura deste amigo querido e talentoso, cujo último feito foi levar José Duda Costa ao 14º Congresso de História do Grande ABC, em Rio Grande da Serra. Duda faleceu feliz, duas semanas depois.

Eis João de Deus...

Em recente atividade na Livraria Alpharrabio, Dalila Teles Veras convidou um dos presentes a ler um trecho qualquer de um dos tantos livros expostos. “Eu leio”, disse João de Deus. Abriu um livro, mas nada leu. Improvisou um texto, como se estivesse lendo, “contou um causo”, como ele diz.

Foi uma longa dissertação do nosso showman, que apenas os que conheciam o conteúdo perceberam. Toda a criatividade de João de Deus Martinez.

Querem organizar uma festa? Convidem João de Deus. Certeza de sucesso.

Diário há 30 anos

Domingo, 27 de dezembro de 1987 – ano 30, edição 6635

MEMÓRIA – Uma foto de 1941 de solenidade no Centro de Santo André: Rua Bernardino de Campos, esquina com a Rua General Glicério. Ali funcionava a agência do Banco Comercial de São Paulo, vizinha à revendedora Ford do português Francisco Brás. Entre os presentes, o prefeito Carvalho Sobrinho.

IDEIAS/LIVROS – Mito do jornalismo como registro ao vivo da História. Artigo de Gilberto de Mello Kajawski, ensaísta e filósofo.

DATA – Os 40 anos da Gravadora Copacabana, com fábrica em São Bernardo. Reportagem: Valdir Pires.

Em 28 de dezembro de...

1917 – O Brasil na guerra. Os jornais publicavam listas de brasileiros convocados. A Junta de Revisão e Sorteio Militar discutia e julgava reclamações, várias de convocados do Grande ABC, entre os quais membros das famílias Galuzzi, Tolesano, Piagentini, Daniel, Pezzolo, Zanini, Margonari, Gaiarsa, Mascotto, Beccheri, Balista, Perigo, Finco, Palmieri, Tognini, Franco, Moreelatto, Picolli, Balderi e Andreucci.

As negociações de paz. Do noticiário do Estadão: os impérios centrais aceitam a paz sem anexações e indenizações.

1967 – Prefeito Walter Braido lança a pedra fundamental do Palácio da Saúde, em São Caetano, na esquina das ruas Roberto Simonsen e Margarido Pires, hoje trecho da Avenida Goiás.

Santos do Dia

A memória dos santos inocentes lembra os meninos que foram cruelmente assassinados a mando do rei Herodes por ocasião do nascimento do Menino Jesus.

Hoje

Dia do Salva-Vidas

Dia da Marinha Mercante.

Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes

Municípios Brasileiros

Vinte e dois municípios do Rio Grande do Sul comemoram aniversário em 28 de dezembro, entre os quais Canela, Três Passos e Vespasiano Correa

Em Goiás, Amaralina e Santa Rita do Novo Destino

No Pará, Anapu, Cachoeira do Piriá e Curuá

Em Pernambuco, Bom Conselho

No Amazonas, Caapiranga

No Mato Grosso, Conquista D''Oeste, Nova Nazaré, Santa Cruz do Xingu, Santa Rita do Trivelato e São José do Xingú

Na Bahia, Cordeiros, Itapé e Presidente Jânio Quadros

No Piauí, Joaquim Pires, Marcos Parente, Paes Landim e Piracuruca

No Rio de Janeiro, Macuco e São José do Ubá

Em Santa Catarina, Major Gercino e Nova Erechin

No Ceará, Ocara e Redenção

No Rio Grande do Norte, Porto do Mangue e Viçosa

Na Paraíba, Riacho dos Cavalos

No Acre, Rio Branco (capital do Estado)

Fonte: IBGE