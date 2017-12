Tesouro dos EUA adota sanções contra duas autoridades norte-coreanas

27/12/2017 | 05:37



O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra duas autoridades da Coreia do Norte descritas como "importantes líderes do programa de armas ilegal" de Pyongyang.

As sanções, aplicadas a Kim Jong Sik e Ri Pyong Chol, os impedem de possuir propriedades dentro da jurisdição dos EUA e de fazer negócios com cidadãos americanos.

Segundo o Tesouro, ambos são autoridades de alto escalão do Departamento da Indústria de Munições norte-coreano.

O Secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, diz que as sanções são parte da "campanha de pressão máxima" de Washington para isolar a Coreia do Norte e atingir a desnuclearização total da Península Coreana.

Na última sexta-feira (22), o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou duras novas sanções contra a Coreia do Norte, pelo lançamento recente de um míssil balístico que Pyongyang alega ser capaz de atingir qualquer parte do território continental dos EUA. Fonte: Associated Press.