Coreia do Sul deve crescer 3% em 2018, prevê governo

27/12/2017 | 04:52



O governo da Coreia do Sul prevê que a economia do país irá desacelerar no próximo ano, depois de avançar com mais força do que se previa em 2017.

Em relatório de perspectiva econômica divulgado nesta quarta-feira, o Ministério de Estratégia e Finanças sul-coreano projeta que a quarta maior economia da Ásia crescerá 3% em 2018. A previsão é igual à de julho, mas inferior à estimativa de alta de 3,2% deste ano.

A Coreia do Sul, onde ficam a Samsung Electronics e outros fornecedores globais de chips de memória, smartphones, TVs e eletrônicos, superou as expectativas iniciais de crescimento de 2017 graças à força de suas exportações e a um aumento nos gastos do governo.

O ministério também prevê que a renda per capita sul-coreana superará pela primeira vez a marca de US$ 30 mil no ano que vem. Há expectativa ainda de que a Coreia do Sul gere até 320 mil postos de trabalho em 2018, mantendo o ritmo observado este ano. Fonte: Dow Jones Newswires.