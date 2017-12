Reitor da FSA será escolhido em janeiro, diz prefeito

Bia Moço

Especial para o Diário



27/12/2017 | 07:00



A decisão sobre a escolha do novo reitor da FSA (Fundação Santo André) será anunciada em janeiro, garante o prefeito da cidade, Paulo Serra (PSDB). Responsável pela nomeação do líder da instituição de Ensino Superior, o chefe do Executivo dá sinais de que respeitará a vontade da comunidade escolar e nomeará o candidato mais votado no processo eleitoral. o professor Francisco José Santos Milreu.

A lista com os três nomes mais votados foi entregue ao prefeito no dia 29 de novembro. O segundo nome mais votado foi o da professora Andrea Dias Quintao e, na sequência, aparece o professor Edvaldo Luis Rossini, o Didi.

“A escolha está baseada, primeiramente, respeitando a votação, o que é uma tradição. Pensamos em fazer força-tarefa para recuperar a instituição, que enfrenta cenário de queda em matrículas e grave situação financeira”, afirma o chefe do Executivo. Na eleição de 2013, o então prefeito Carlos Grana (PT) reiterou o resultado do processo eleitoral da FSA e deu o cargo a José Amilton de Souza, que renunciou em agosto de 2015. Ele foi substituído pela vice-reitora, Leila Modanez, atualmente afastada da reitoria por problemas de saúde.

A FSA passa por grave crise financeira desde 2008. No ano passado, entretanto, o histórico de atraso nos salários dos funcionários passou a ser recorrente. Para piorar, houve queda do número de matrículas, fechamento de turmas e a demissão de professores.

Embora a FSA não seja parte da gestão pública – apenas o espaço é da Prefeitura –, o prefeito se diz preocupado com a situação. “Não pretendo deixar entidade como essa acabar. A partir de janeiro vamos fazer intervenção do bem na instituição e unir esforços para equacionar todos os problemas”, promete, sem detalhar as ações.

De acordo com o prefeito, o mais urgente é a recuperação financeira, além da retomada de credibilidade da FSA. “O que a Fundação precisa é de choque de gestão. Esperamos que o compromisso que nos foi passado seja efetivamente feito”, diz.

O docente mais votado é pós-doutor em Engenharia de Produção pela Unip (Universidade Paulista) e professor titular na FSA e na USCS (Universidade Municipal de São Caetano). Sócio-proprietário de comércio varejista de madeira, aberto em 1974, ele assiste a processo de falência da empresa desde 1988. Ao todo, Francisco José Santos Milreu recebeu 12 votos no conselho universitário.