Aplicativo emitirá alerta sobre emergências a partir de fevereiro

Vanessa de Oliveira

Do Diário do Grande ABC



27/12/2017 | 07:00



A partir de fevereiro, moradores do Grande ABC terão acesso a aplicativo de celular capaz de fornecer informações em tempo real sobre possíveis tempestades. A ferramenta integra os serviços da CGE (Central de Gerenciamento de Emergências), instalada na sede do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em Santo André, no início do mês.

A novidade foi divulgada ontem pelo presidente do Consórcio e prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), durante coletiva de imprensa sobre o balanço das realizações da entidade em 2017.

O aplicativo está previsto em contrato firmado no início do ano pelo Consórcio para gerenciamento da CGE com a empresa Squitter. Por meio dele, moradores poderão consultar a possibilidade de temporal em seu bairro, com a opção, inclusive, de colaborar com o abastecimento de dados. Ao observar, por exemplo, ponto de alagamento, o munícipe poderá tirar foto e enviar a imagem para o aplicativo. O processo de atualização das informações será feito pela empresa responsável pela central de gerenciamento.

A ferramenta permitirá ainda fornecer alternativas para os motoristas chegarem ao destino desejado, por meio de rotas com menor fluxo de veículos e que evitem pontos de inundação.

Para quem reside em área de risco e não conta com aparelho de celular smartphone, o aviso será feito pelas equipes da Defesa Civil de cada cidade.

OPERAÇÃO

A CGE foi inaugurada em 8 de dezembro e, no dia 20, teve sua primeira prova de fogo – tempestade que assolou a região. “Funcionou bem, as defesas civis foram acionadas e notificadas do que poderia ocorrer”, fala Morando. “A região ainda sofre com alagamentos e pontos de enchente e a CGE pode nos ajudar nisso, como também nas áreas de encostas e morros ocupados”, conclui.

O monitoramento das condições meteorológicas é feito 24 horas por dia, nos sete dias da semana. O equipamento permite informar às defesas civis dos municípios os locais onde a chuva será mais intensa, de modo que possam agilizar as ações e evitar acidentes ou tragédias causadas por deslizamentos de terra.

Reajuste da tarifa de ônibus será discutido de forma conjunta em janeiro