Lulinha acerta com time dos Emirados

27/12/2017 | 07:00



O mauaense Lulinha, meia revelado pelo Corinthians, será mais um jogador brasileiro nos Emirados Árabes. A exemplo do atacante Romarinho, que faz sucesso no Al-Jazira e de tantos outros, ele espera brilhar no Al Sharjah, equipe da Primeira Divisão com a qual assinou contrato até julho com possibilidade de renovar por um ano. Ele vinha atuando no Pohang Steelers, da Coreia do Sul, onde teve boa passagem com 19 gols em 51 jogos.



Lulinha, que dia 18 foi entrevistado no Diário Esportivo, programa semanal do DGABC TV, já está nos Emirados Árabes e comemorou a assinatura do contrato com o Al Sharjah. “Estou muito feliz de ter acertado com o Al Sharjah, clube da Primeira Divisão dos Emirados. Espero que 2018 seja ainda melhor do que 2017, que já foi muito bom dentro e fora de campo”, avaliou o meia, que nesta temporada anotou 17 gols em 33 partidas com a camisa do Pohang Steelers.



Revelado nas categorias de base do Corinthians, Lulinha subiu para o profissional em 2007 e ficou até 2009. Depois atuou em Portugal e quando voltou ao Brasil, em 2011, passou por Bahia, Ceará, Criciúma, Red Bull, Botafogo-RJ e Mogi Mirim, último clube antes de ir para a Coreia do Sul.



Aos 27 anos, Lulinha se surpreendeu com a estrutura do Al Sharjah. “Clube tem estrutura maravilhosa, digna de time grande. Já estou treinando e me preparando para a temporada 2018”, contou o jogador, que espera rápida adaptação ao país. “Vou ficar em Dubai, que dispensa comentários. Vai ser muito bom para mim e para minha família. Lugar muito bom para viver”, acrescentou.



A expectativa de Lulinha é manter a boa sequência apresentada no Pohang Steelers para conseguir a renovação com o Al Sharjah. “Minha expectativa é dar continuidade no que eu estava fazendo na Coreia do Sul. Claro que o futebol aqui é diferente, tem o período de adaptação, mas a prioridade é continuar mostrando meu potencial. Pelo que eu vi, aqui os jogos são mais pegados, não é tanta correria”, analisou o meia.