Pelos caminhos e rios da cidade

A Semana Mauá 2017 – este ano segmentada – procurou informações sobre a história da cidade dirigindo-se ao Departamento de Documentação e Informação da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Tivemos êxito parcial, localizando a legislação original dos limites municipais do município de Mauá, criado em 1954, depois do plebiscito de 1953 e com instalação em 1955.

Os limites municipais permitem subsídios à geografia regional, pois relacionam vários rios e córregos, entre outros acidentes geográficos.

Mauá faz divisa com São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Pires e Santo André.

REFERÊNCIAS

Com São Paulo, os limites de Mauá têm como referências o espigão Tamanduatei-Aricanduva, Rio Oratório na foz do Córrego da Cipoada e Rio Guaió.

Com Ferraz de Vasconcelos, o Morro do Corrêa e a Foz do Córrego da Estiva.

Com Ribeirão Pires, o Rio Grande – principal formador da Represa Billings – e os ribeirões do Taboão, Pires e do Pedroso.

Com Santo André, o contraforte Taboão-Cassaquera e a estrada de rodagem que vai à Estação Capuava.

LIMITES MODIFICADOS

Quando Mauá separou-se de Santo André, certamente por influência do município vizinho a divisa do antigo Distrito de Mauá (distrito criado em 1934 e instalado em 1935) foi modificada.

Mauá perdeu uma faixa importante, onde se destacavam duas grandes indústrias, a Cofap e a Isan. O resultado foram menos impostos ao novo município, em benefício de Santo André.

A Prefeitura de Mauá recorreu. Recuperou o território original. Recurso impetrado por Santo André, no entanto, selou a modificação, em detrimento de Mauá.

A mesma Mauá que lutou muito, anos depois, para ficar com uma carga maior de impostos recolhidos pela Petroquímica União, com entrada principal por Santo André, mas cuja planta fica, em sua maior parte, em Mauá. Neste caso, Mauá saiu-se vencedor.

ILUSTRAÇÕES

1ª) Em 1947, o artista plástico José Rodrigues Vibian, cuja obra é preservada pela família, fotografou a Estrada Santo André a Mauá, transformada em óleo sobre tela.

2ª) Em 1967, o químico Aristóteles Bersou realiza estudos a 30 quilômetros da Refinaria de Capuava em busca de mais água para o refino de petróleo. Segue pelo Tamanduateí e alcança mananciais como o Rio Taiassupeba-Mirim.

HISTÓRIA

O Departamento de Documentação e Informação da Alesp, mantenedor da Divisão de Acervo Histórico, a pedido de Memória, procura pelo processo original da emancipação de Mauá.

Um documento único. Ao ser localizado, dividiremos com você, leitor, aquele achado, com os nomes de todas as lideranças que acreditaram na formação deste que forma, com Ribeirão Pires, o quinto e sexto municípios do Grande ABC.

Diário há 30 anos

Domingo, 27 de dezembro de 1987 – ano 30, edição 6.635

MANCHETE – Parlamentares organizam luta contra o compulsório sobre os combustíveis.

DIADEMA – Obras da usina de reciclagem já se deterioram em face ao impedimento legal para a sua instalação. Ocupa área de 212 mil metros quadrados no Jardim Inamar.

POLÍCIA – Violência no Natal provoca dez homicídios.

Em 27 de dezembro de...

1917 – Estavam à venda diversos sítios e terrenos a 300 metros da Estação de Santo André, ainda chamada Estação São Bernardo. Os anunciantes informavam de áreas medindo de 35 mil a 40 mil metros quadrados para a construção de fábricas ou formação de vilas.

Havia também terrenos com 165 mil metros quadrados, duas chácaras de sete alqueires cada uma, com pomares e matas, a quatro quilômetros da estação, um sítio a dois quilômetros com 45 alqueires.

Informavam os anúncios: os sítios tinham boas casas de morada e água.

Informações podiam ser obtidas na própria estação, com João Travarlio.

As negociações da paz. Do noticiário do Estadão: os alemães pedem adiamento por um mês para responder às propostas russas.

1947 – Notícia publicada em O Município, semanário editado em São Caetano: “Câmara Municipal de Santo André funcionará no Edifício Sion, propriedade de Moyses Fuchs, recém-construído à Rua Coronel Alfredo Flaquer, 74”.

NOTA – O prédio existe. Muito bem construído. A Câmara de fato foi ali instalada, em 1º de janeiro de 1948. E depois o espaço abrigou a Biblioteca Pública. Hoje serve ao Colégio Singular.

1967 – Médicos Celso Gama e Agostinho Bitelli são empossados presidente e vice-presidente da Associação Paulista de Medicina, regional de Santo André.

1972 - Drogaria do Farto inaugura filial em São Bernardo, à Rua Marechal Deodoro, 1.085.

