Giulia Costa viaja para Tailandia e compartilha fotos da viagem em seu Instagram!

26/12/2017 | 19:10



A atriz Giulia Costa, que mudou seu visual no começo do mês de dezembro, está numa viagem em familia para a Tailândia. Com ela estão sua mãe, Flávia Alessandra, seu padrasto, Otaviano Costa e sua irmã caçula, Olivia. Giulia compartilhou muitos momentos de sua viagem em sua conta pessoal do Instagram.

Em um dos posts, a atriz, que já fez Malhação, veste uma camiseta estampada e uma calça num tom rosado enquanto segura uma cobra! E ainda, brincou na legenda: Estava tudo bem, até que... Ela resolveu se enrolar em mim. Nervosa, mas feliz.

Num outro compartilhamento, Costa divide um pouco da história do país com seus seguidores: Nas ruínas da cidade antiga da Tailândia Ayutthaya, ela deixou de ser a capital após a Segunda Guerra Mundial, onde foi destruída...