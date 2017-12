Após confusões em final, Zico promete Maracanã seguro para o Jogo das Estrelas

26/12/2017 | 18:53



Zico assegurou nesta terça-feira que o Maracanã estará seguro e convocou os torcedores para comparecerem ao Jogo das Estrelas, um amistoso beneficente organizado pelo ex-jogador do Flamengo e da seleção brasileira. A partida principal será disputada na quarta, às 20h30.

Preocupado com a confusão ocorrida no jogo de volta da final da Copa Sul-Americana, no último dia 13, quando torcedores do Flamengo protagonizaram cenas de selvageria dentro e fora do estádio, Zico reiterou nesta terça que o evento é festivo e foi concebido para alegrar o torcedor. Assim, ele garantiu que o Maracanã estará seguro.

"Sem dúvida fiquei muito preocupado com o que aconteceu no último jogo, da final da Sul-Americana. Espero que todos entendam que é um jogo diferente, especial. Falei pessoalmente com o comandante da PM, que me garantiu que eles estarão lá", contou.

Para ele, é importante as pessoas se divertirem no Maracanã - e não temê-lo. "As pessoas podem ir tranquilas, que vão ter aquela recepção que sempre tiveram no Jogo das Estrelas. Podem estar despreocupadas, que procuraremos dar toda a tranquilidade para que todos se divirtam como sempre se divertiram no Maracanã."

Zico comentou também que levará ideias para tornar o Maracanã mais seguro nos próximos anos. "Existe um projeto que espero dar minha contribuição para que toda a experiência que vemos fora, como na Liga dos Campeões e na Copa do Mundo, seja utilizada aqui. Vamos apresentar algum tipo de solução para que os eventos no Maracanã possam dar tranquilidade ao torcedor", detalhou.

No amistoso desta quarta, além de Zico, estarão presentes nomes internacionais consagrados como Goycochea, Sorín, Edgar Davids, Recoba e Petkovic. Entre os brasileiros, destaque para Renato Gaúcho, Júnior, Adriano, Aldair, Leonardo, Zinho, Jorginho, Alex, Tita e Cláudio Adão, entre outros. Já Tite comandará a equipe do ex-jogador do Flamengo.

"Todos vêm de livre e espontânea vontade, felizes, querendo participar", celebrou Zico. "Procuramos sempre fazer uma seleção, trazer estrangeiros que representaram bem os seus países."